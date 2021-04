Okra Grote-Brogel brengt bloemetje naar de leden

Voorzitter Lut Schols met haar bestuur wil - ondanks corona - toch 10 keer per jaar op een veilige manier en met naleving van alle maatregelen contact houden met de leden. Dat gebeurt onder meer door hen 10 keer per jaar aan huis (via de brievenbus of kloppend op de deur en afstand houdend) een nieuwsbrief te bezorgen vergezeld van het Okra-magazine en een attentie. Begin april bestaat deze attentie uit een mooi bloemetje. Tot op heden bestond de attentie uit paaseitjes (voorjaar 2020), een mooie bedevaartkaars (najaar 2020), een cadeaubon ter waarde van 10 euro (met nieuwjaar, te besteden bij de lokale winkels en horeca van Grote-Brogel of Erpekom) en een potje confituur (voorjaar 2021) en bijkomend steeds een bijzondere attentie voor speciale verjaardagen en/of eerstelingen.