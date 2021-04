Medisch pedicure Miranda Giddelo behaalt kwaliteitslabel

Voor mensen in het vak is het onderscheid tussen een pedicure en een gespecialiseerd voetverzorger vaak duidelijk, maar in de praktijk bestaat hierover nogal eens verwarring over.Miranda Giddelo : "Een gespecialiseerde voetverzorging omvat veel meer dan esthetische voetverzorging zoals bij de schoonheidsspecialiste. Wij verstrekken een professionele basisvoetverzorging, aangevuld met de verzorging van huid- en nagelaandoeningen met als doel pijnen en ongemakjes weg te werken. Vaak merken wij als eerste medische problemen op ter hoogte van de voet en daarom zijn we een belangrijke schakel in de interdisciplinaire samenwerking tussen de arts, podoloog en de verpleegkundige". Miranda Giddelo, sinds vorig jaar werkzaam als medisch pedicure in het lokaal dienstencentrum ‘Aan de Statie’, behaalde onlangs een kwaliteitslabel. De Belgische Vereniging voor Gespecialiseerde Voetverzorgers wil namelijk alle gekwalificeerde en gespecialiseerde medische pedicures een kwaliteitslabel aanreiken als ze voldoen aan de nodige competenties. Met Miranda Giddelo heeft het dienstencentrum dan ook kwaliteit in huis.