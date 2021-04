Renovatieproject Begijnenwinning is opgestart

Dit jaar heeft Stebo een renovatieproject opgestart voor de wijk Begijnenwinning. Bij een energetische renovatie denken we aan onder andere aan isoleren (van dak, spouw of vloer), dubbel glas en een zuinige verwarmingsketel. Maar ook ingrepen voor hernieuwbare energie (zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp,..) maken je huis energiezuiniger. Dat vraagt misschien wel een investering, maar er zijn nog steeds heel wat interessante premies beschikbaar. Voor individuele ingrepen geeft de gemeente Tessenderlo daarenboven ook nog eens een extra premie van 20% bovenop de bestaande premie! En als je ingrepen combineert heb je bovendien nog eens recht op een extra premie.Ook zijn er voordelige leningen om energetische renovaties te financieren. Check of jij in aanmerking komt voor een voordelige Limburgse Renovatielening aan 1,5% interest of Vlaamse energielening aan 0% interest!Lees de voorwaarden op de website van het energiehuis Limburg.