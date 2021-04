Stijlvol op het padelterrein met dit Belgische merk

Jong, iets minder jong, mannen en vrouwen … padel is in tijden van corona erg populair geworden. En dankzij het Belgische sportmerk Padelista sta je ook nog eens stijlvol op het sportterrein. Klein nadeel: winnen moet je nog steeds zelf doen.

Het Belgische merk Padelista lanceert eind april zijn eerste off court en on court collectie, die vooral gekenmerkt zal zijn door hun minimalistische stijl. Zo combineren ze feilloos enkele basiskleuren zoals wit en zwart met sorbetroze, muntgroen en fris geel.

Maar de collectie is niet alleen modieus, ook is ze comfortabel en functioneel. Zo is de legging voor dames voorzien van een klein zijzakje, perfect voor het wegstoppen van je padelbal. Ook wordt er gebruikgemaakt van de dry-fittechnologie, waardoor je shirt of short zelfs na een intensieve rally zal blijven ademen.

De collectie wordt op 25 april gelanceerd en zal te koop zijn op de gloednieuwe webshop.

© Padelista

