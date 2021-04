Zondag (aftrap om 13u30) nemen KRC Genk en STVV het voor de derde keer dit seizoen op in de Limburgse derby. Blauw-wit won in de competitie op Stayen met 1-2 en versloeg de Kanaries in de achtste finales van de Beker van België (1-0). Maar wat weet jij nog over het rijke Limburgse derbyverleden? Test je kennis hier!