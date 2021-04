Veerle en Nick uit ‘Blind getrouwd’ verliezen ongeboren kindje

“Een klein wondertje was het”, schreef Van den Eynde donderdagavond op Instagram. “Een nieuw leven had het moeten zijn. Ze was er heel even, maar het was haar echter niet gegeven. Ons hartendiefje ‘Elle’ is op maandag 29-03-2021 geboren. Met veel liefde gedragen. Voor altijd in ons hart! Lieve meid, wat hadden we je graag leren kennen. Je was hier zo welkom! Ons Liv zou zo fier zijn. We hebben je moeten laten gaan, maar in ons hart leef je verder. Slaap zacht, lieve Elle!”

Het koppel heeft al één kindje samen: Liv werd geboren in maart 2019.