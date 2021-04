© Manchester City FC via Getty Images

Hoe groot kan het toeval zijn: toppers Remco Evenepoel (21) en Kevin De Bruyne (29) verlengden deze week allebei hun contract voor lange tijd bij respectievelijk Deceuninck – Quick-Step en Manchester City. Maar daar houden bijna alle gelijkenissen op. Op basis van de beperkte informatie die beschikbaar is, lichten we een tipje van de sluiter over de inhoud van hun contracten.