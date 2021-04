VIDEO. Zeldzame hole-in-one op de Masters golf, maar dat kost hem wel een rondje

De Brit Tommy Fleetwood is er vannacht in geslaagd om een hole-in-one te slaan op de Masters golf. Het is nog maar de 23e keer in de geschiedenis van het belangrijkste toernooi ter wereld dat iemand erin slaagt het balletje met één slag in de hole te doen belanden.

Tommy Fleetwood was in Augusta nochtans aan een erbarmelijke eerste ronde bezig, maar zijn hole-in-one bracht hem meteen aan de leiding. Voor Fleetwood is het zelfs het tweede toernooi op een rij waarin het hem lukt. En dus moet de Brit een tweede keer op korte tijd in zijn portemonnee tasten, want de traditie wil dat er dan een rondje betaald wordt aan de medespelers. Gelukkig krijg hij op de Masters wel een kristallen vaas als aandenken in de plaats.