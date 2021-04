“Die tweede spuit AstraZeneca wil ik niet meer”, zegt Nancy Pustjens (37). De hoofdinspecteur die nu te zien is in het programma Flikken BXL belandde enkele uren na haar eerste prik in het ziekenhuis en kampt sindsdien met chronische migraine. “Het is extra zuur om te horen dat het vaccin tijdelijk niet meer aan mensen onder de 55 jaar wordt toegediend.”