Ziekenhuisopnames dalen licht, overlijdens nemen wel fors toe

In de week van 2 tot en met 8 april werden elke dag gemiddeld 253,3 mensen met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een lichte daling (-3 procent) in vergelijking met een week geleden, blijkt vrijdagmorgen uit de voorlopige cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano.

De daling van het aantal opnames vertaalt zich nog niet in een afname van het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen. Momenteel liggen nog altijd 3.128 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis (+6 procent), van wie er 911 op de afdeling intensieve zorg liggen (+15 procent).

Intussen neemt het gemiddelde aantal overlijdens ook fors toe. Tussen 30 maart en 5 april werden gemiddeld 39,4 coronadoden per dag geteld. Dat is een stijging met liefst 47,6 procent in vergelijking met een week eerder. In totaal zijn in België nu al 23.348 mensen om het leven gekomen na een coronabesmetting.

In de week van 30 maart tot 5 april werden dagelijks gemiddeld 3.592 nieuwe coronabesmettingen geteld, wat een daling is met 25 procent op weekbasis. Maar ook het aantal afgenomen tests is gedaald. De positiviteitsratio is zelfs licht gestegen naar 8,1 procent.

Tot slot blijkt uit de gegevens nog dat 1,6 miljoen Belgen (exact 1.607.371) minstens één dosis van een coronavaccin hebben gekregen. Dat is 17,5 procent van de volwassenen of 14 procent van de totale bevolking. Van hen zijn al 591.359 mensen volledig gevaccineerd: 6,4 procent van de volwassenen of 5,1 procent van de volledige bevolking.