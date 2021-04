Het marktplein in Maaseik in de jaren 30. — © Archief Werkgroep Documentatie Maaseik

Maaseik

Wie vandaag over de markt van Maaseik wandelt, voelt dat het verleden niet ver weg is. Historische gebouwen en monumenten beheersen het uitzicht. Toch was het hier niet altijd even rustig. Meer dan honderd jaar geleden klonken er op de markt de voetstappen van duizenden Duitse soldaten.