Nederlandse Jill wint ‘Big Brother 2021’

Ze kwam als laatste van de drie finalisten het huis binnen via het dozenspel, ze bleef uiteindelijk als laatste Nederlandse kandidate over. Stewardess in opleiding Jill Goede (22) werd donderdagnacht, rond 23 uur, door de kijkers uitgeroepen tot de winnares van Big brother 2021. Met 70.405,50 euro ging ze naar huis. Ze schatte haar kansen even hoog of laag in als haar tegenstrevers, had ze woensdag nog laten optekenen. “Ik gun het iedereen even hard. Nick en Liese zijn allebei dierbare vrienden geworden.”

Nick Kraft (31), de enthousiaste dj uit Herentals, werd tweede. De Limburgse Liese Luwel (28) moest genoegen nemen met een derde plaats en moest al rond 22.15 uur het huis verlaten. “Ik kan m’n opa terugbetalen”, was het eerste wat Jill zei na een vreugdedansje. Haar Big brother-avontuur ging niet altijd over rozen. Halfweg januari, toen het programma nog maar een dikke drie weken ver was, werd ze op een nacht onwel door hevige buikpijn. Uit voorzorg werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Eenmaal alles opnieuw onder controle was maakte ze, na een korte quarantaine, haar rentree in het huis.

Er gebeurden ook veel mooie dingen onder het oog van de 115 camera’s. De afgelopen maanden smeedde Jill een innige band met kandidaat Thomas. Toen die begin deze week zich opnieuw even liet zien, werd er zelfs gekust. Hoe dat verder moet, gaan de twee nu samen verder uitzoeken. Buiten het oog van de camera’s. Wat ze met het geld gaat doen, dat ligt al even vast. Een deel gaat naar het Prinses Máxima Centrum, ten voordele van kinderen met kanker. “En ik kan het ook gebruiken om al een deel van m’n studieschuld af te betalen.”

(dewo, jdg)