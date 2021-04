STVV

Daiki Hashioka was op school naar eigen zeggen beter in geschiedenis dan aardrijkskunde, toch hadden we met de jongste Japanse revelatie van de Kanaries een gesprek aan de hand van plaatsnamen. De 21-jarige rechterflankspeler gaf ook dit mee: “Volgend seizoen ben ik nog STVV’er. Mijn uitleenperiode loopt verder.”