Vrijdag 20.30 uur: Limburg United - Okapi Aalst (EuroMillions League)

Profbasketter worden, dat was de droom van Ferre Vanderhoydonck. Nu die droom in vervulling is gegaan, is de volgende stap aan gewicht en kracht bijwinnen om een vaste waarde te worden. Vrijdag (20.30 uur) treft hij met Limburg United alvast Okapi Aalst.