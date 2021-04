Het geloof in deelname aan het EK 2022 is nog altijd héél groot bij de Futsal Red Devils, zwoer Limburger Kenneth Vanderheyden in onze donderdagkrant. Geen holle woorden. De beresterke Belgen leverden in Luik stevig 5-4-stuntwerk tegen Italië en tankten vertrouwen voor de beslissende trip naar Finland.