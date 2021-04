Sint-Truiden

Bij de producent van versnellingsbakken Punch Powertrain in Sint-Truiden is een nieuwe zware ontslagronde aangekondigd. In totaal worden 245 banen bedreigd, 193 arbeiders en 52 bedienden. Ooit was Punch nochtans het paradepaardje van de Limburgse investeringsmaatschappij LRM.