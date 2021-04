Imposante Viktor Verhulst laat resem topsporters achter zich in ‘De Container Cup’

De battle tussen de twee kroonprinsen van de reality-tv in De Container Cup werd met glans gewonnen door Viktor Verhulst. Hij was niet alleen meer dan een minuut sneller dan Francesco Planckaert, maar met zijn scherpe tijd was hij amper twee seconden trager dan Wout van Aert vorig jaar.

Viktor Verhulst verbaasde vriend, vijand en zichzelf donderdagavond in De Container Cup met een tijd die niet misstaat tussen die van de profsporters. In de eindstand van het eerste seizoen zou hij op de dertiende plek (op 32 deelnemers) zijn geëindigd. De troeven van de zoon van Gert Verhulst? Een imposant lijf en het doorzettingsvermogen om compleet te sterven in de container. “Dat spel kost mij godverdomme vijf jaar van mijn leven. Ik voel mij alsof ik tien pinten heb gedronken”, pufte Verhulst toen hij volledig verzuurd uit de container kwam gewaggeld. De presentator van Love Island was naar eigen zeggen rotnerveus vooraf. “Ik heb drie nachten niet geslapen.” Maar daar was tijdens de zevenkamp weinig van te merken.

Vooral tijdens het roeien - een toptijd van 3:21.37 op de 1.000 meter - maakte Verhulst indruk. “Ik heb aan die machine liggen sleuren alsof er iemand met een mes achter mij zat. Ik heb misschien mijn roeping gemist, maar ze mogen mij altijd bellen voor de Olympische Spelen.” Ook met honderd kilogram aan de benchpress deed Viktor beter dan het gros van de topsporters.

De Planckaerts wonnen de strijd van De Verhulstjes dan wel qua kijkcijfers, in de container moest Francesco plooien voor Viktor. Al sloeg de zoon van Eddy Planckaert ook allesbehalve een mal figuur. De ex-wielrenner zette met 11 minuten en 37 seconden ook een puike tijd neer, maar had de pech dat Viktor Verhulst zo sterk presteerde.

Francesco Planckaert legde de monkey bars af met de Panasonic-handschoentjes waarmee zijn vader Eddy Parijs-Roubaix won in 1990. En de dertig jaar oude handschoentjes brachten Francesco geluk want hij zwaaide maar liefst 77 monkey bars ver. “Vader, merci hé!”, kon de oudste Planckaert-telg er nog om lachen. Tijdens de fysieke proeven dreigde de parelhoen van een dag eerder opnieuw naar boven te komen. Het afsluitende fietsnummer verliep dan ook in mineur voor het gewezen wielertalent. “Ik wist dat ik hier alleen maar op kon afgaan, de verwachtingen waren te hoog”, analyseerde de zoon van de wieleranalist.

Top-drie bv’s

1 Viktor Verhulst: 10:28.19

2 Francesco Planckaert: 11:37.82

Volgende kandidaten:

Tim Declercq

Lize Broekx