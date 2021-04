Baasje vindt perfecte remedie voor kat die het nachtleven mist door corona

Het diertje genoot zichtbaar want het speelde met de discobal en de eigenaar Alex genoot lustig mee. “Het kostte me een uur om het clubhuis af te werken met een oude verpakkingsdoos. Ik ben blij dat mijn speelse kat elke keer dat ze wil ontspannen haar eigen ruimte heeft.” Want iedereen heeft wel een verzetje nodig tijdens de lockdown, ook kat Cleo.

(pebs)