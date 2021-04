Basejumpers springen van kraan, politie klist waaghalzen na landing: “Levensgevaarlijk”

Drie basejumpers zijn van de hoogste kraan aan de Belgische kust gesprongen. De drie beklommen de kraan van net geen honderd meter hoog aan de Ensor Tower I in Oostende en sprongen met een parachute naar beneden. “Dit kunnen we absoluut niet goedkeuren”, klinkt het bij Versluys Groep, de eigenaar van de kraan.

Gewapend met een parachute op de rug klommen drie lefgozers zondagavond in de hoogste kraan aan onze kust. Ze klommen net geen honderd meter omhoog en gingen toen op het betonnen tegengewicht in de lucht staan. Van daar sprongen de basejumpers naar beneden. Ze trokken hun parachutes open en lieten zich door de wind tot op de grond dragen. Een meer dan gewaagde stunt, die de drie lefgozers wel allemaal tot een goed eind brachten.

Camerabewaking

Bij Versluys Groep, de eigenaar van de werfkraan die momenteel ter hoogte van de Ensor Tower I aan de Oosteroever in Oostende staat, kunnen ze niet bepaald lachen met het voorval. Zij kregen al verschillende meldingen. Zelfs nog voor de basejumpers op de kraan waren. “Na enkele inbraken is de werf met een camerabewaking uitgerust”, zegt persverantwoordelijke Dominique Deheyn. “De detectie registreerde hen dan ook van zodra ze de werf op kwamen.” (Lees verder onder de foto)

Drie lefgozers klommen net geen honderd meter omhoog en gingen toen op het betonnen tegengewicht in de lucht staan. — © RR

De politie werd verwittigd en haastte zich ter plaatse. De agenten gingen er echter van uit dat ze naar inbrekers op zoek waren en beseften op dat moment niet dat het in werkelijkheid om basejumpers ging. Toen het trio naar beneden sprong, was dat uiteraard snel duidelijk. De politie kon hen volgens onze informatie uiteindelijk beneden opwachten. “Het ging om twee mensen uit Herent en iemand uit Ledegem”, zegt commissaris Kris Allary van de Oostendse politie. “Twee mannen en een vrouw. Van 29, 43 en 51 jaar. Het ging om drie ervaren parachutespringers, maar wat ze deden is uiteraard verboden.”

Fikse boete

Welke sanctie het trio precies kreeg, is voorlopig niet bekend. Wellicht wacht hen wel een fikse boete. “We zijn vooral tevreden dat ze gevat konden worden en een straf krijgen”, zegt Dominique Deheyn van Versluys Groep. “Dat geeft toch duidelijk het signaal dat zoiets niet kan. Ook al gaat het om ervaren mensen, het blijft levensgevaarlijk. Of we dit preventief kunnen vermijden op één of andere manier? Ons beveiligingssysteem heeft op zich goed werk geleverd. Alleen gaat het om een grote werf en is het dus niet evident om meteen de mensen in kwestie aan te treffen. Maar we gaan ervan uit dat de politie hen heel duidelijk heeft gemaakt dat ze het niet nog eens moeten proberen.”