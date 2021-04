Lode Delille overleden

De Breese priester Lode Delille (78) is overleden. Delille werd geboren in Rotem, maar leefde en werkte meer dan een halve eeuw in Bree.

Burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V). “Vanaf hij priester werd, gaf hij immers jarenlang les aan het Sint-Michielscollege, in het gebouw dat nu ons stadhuis is. Ook na zijn pensioen als leerkracht bleef Lode actief in de Breese gemeenschap. Zo was hij onder meer proost van de brandweer en leidde hij meer dan 25 jaar een gezinsgroep. Als bevlogen reisleider zag hij het gidsen naar onder meer Rome als een verlengstuk van zijn onderwijsbestaan. Zelf mocht ik een keertje mee naar Israël: daar liet Lode een hele wereld voor ons opengaan. Hij was ook een levensgenieter die hield van een goed glas wijn. Hij is nu, zoals hij zelf vaak zei, terug naar De Grote Baas. We zullen zijn aangenaam gezelschap hier nu moeten missen.”