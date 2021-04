Tahnee Dammers in de keuken waar ze werd overrompeld door twee jonge mannen. — © Annemiek Mommers

Holtum

Terwijl ze rustig wat drinken aan het inschenken was in haar keuken, kreeg Tahnee Dammers (24) woensdagavond bezoek van twee jongemannen die haar bedreigen met een mes, bewusteloos slaan en vastbinden. “Ik ben nu bang in het donker.”