Michiel Vandeweert weet niet of hij als risicopatiënt wordt beschouwd. — © Boumediene Belbachir

Diepenbeek/Hasselt

Vanaf donderdag kunnen risicopatiënten opzoeken of ze een vervroegd coronavaccin krijgen. Progeriapatiënt Michiel Vandeweert (22) weet nog niet of hij risicopatiënt is. “Ik wacht gewoon af: ik zal het wel horen als ik erbij ben”, zegt hij.