Regiovorming: kleiner gemeentes willen Limburg als één regio behouden

De kleinere Limburgse gemeenten zijn geen voorstander van de opdeling van Limburg in regio's. De Vlaamse regering wil Limburg verplichten om voor de onderliggende samenwerkingsverbanden Limburg op te knippen in drie regio's.

Vele burgemeesters vrezen dat het de eerste stap is naar een grote fusieoperatie en op termijn naar het einde van de provincie Limburg. "Wat is er mis met het Limburggevoel", zegt burgemeester Lismont van Gingelom. "Voor ons mag de fusie van Ham en Tessenderlo door de regiovorming niet in het gevaar komen", stelt burgemeester Heselmans van Ham. Gouverneur Lantmeeters hakt volgende week de knoop door. Hij zet eerst nog een pendeldiplomatie op met de 42 Limburgse burgemeesters.

LEES OOK. Somers geeft Limburg twee weken extra om met plan regiovorming te komen

LEES OOK. Patrick Dewael: “Limburg in regio’s opdelen is een verzwakking van de provincie”