Jager knuppelt das: als hij in verdenking wordt gesteld, is hij ook jachtvergunning kwijt

Jager knuppelt das neer in Alken: als hij in verdenking wordt gesteld, is hij ook zijn jachtvergunning kwijt. — © TV Limburg

Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir stelt zich burgerlijke partij tegen de jager die in Alken een jonge das neerknuppelde. De minister wacht nog even het gerechtelijke onderzoek af, maar als de man in verdenking wordt gesteld, zal hij meteen ook zijn jachtvergunning mogen inleveren. De beelden van de feiten zorgen voor veel verontwaardiging in Limburg. De jager werd op heterdaad betrapt door twee wandelaars, die schokkende foto's maakten. Ook het Natuurhulpcentrum, waar de das in kritieke toestand wordt opgevangen, zal zich burgerlijke partij stellen.

LEES OOK. Man op foto ontkent de feiten: “Hij checkte met de stok of het dasje nog leefde”