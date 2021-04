Vaccinatiecentrum heeft nieuwe ingang met betere wachtzone

Het vaccinatiecentrum aan de Minderbroederssite in Sint-Truiden heeft een andere ingang gekregen. Voortaan komen bezoekers binnen via de Capucienessenstraat. Wie te vroeg is , kan voortaan beter beschut zijn of haar beurt afwachten.

Tijdens de gemeenteraad van Nieuwerkerken op 18 maart kwam ook het vaccinatiecentrum in Sint-Truiden aan bod. Nieuwerkerken en Sint-Truiden delen dit centrum samen met Gingelom. Alle partijen waren het er tijdens de zitting over eens dat het centrum goed en vlot draait. Alleen de ingang bleek een werkpuntje. Onder meer schepen Vaes (CD&V) vroeg om de toegangszone aan de Minderbroedersstraat te herbekijken. “Momenteel worden vooral oudere mensen ingeënt, en die komen ruim op tijd. Ze mogen pas binnen op het tijdstip dat vermeld staat op hun uitnodiging, dus dan moeten ze buiten wachten. Er was wel een tent voorzien op straat, maar zeker bij slecht weer was dat geen ideale situatie.” Ondertussen is er een oplossing. Sinds donderdag 8 april bevindt de ingang zich aan de Capucienessenstraat, tegenover het parkeerterrein aan het cultureel centrum. Wie te vroeg is voor een vaccinatie, kan voortaan comfortabeler zijn of haar beurt afwachten, want de tenten op het binnenplein zorgen voor een betere beschutting. len