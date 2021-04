Antoine Griezmann, aanvaller van Barcelona, heeft een perfecte hattrick naast het veld gescoord. De Fransman is voor de derde keer vader geworden. Opvallend is dat al zijn drie kinderen op dezelfde dag zijn geboren, namelijk 8 april. In 2016 mocht de familie Griezmann Mia verwelkomen, in 2019 Amaro en nu ook Alba Griezmann. Misschien wel een verwijzing naar zijn ploeggenoot Jordi Alba.