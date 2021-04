Bij rellen in onder meer Belfast en Derry zijn de afgelopen zes dagen al 55 politieagenten gewond geraakt. Gisteren werd in Belfast ook een bus in brand gestoken. De onrust ontstond in unionistische, pro-Britse stadsdelen. De vrees leeft dan ook dat oude vijandig­heden weer oplaaien. De Noord-Ierse regering is in spoedberaad bijeengekomen.