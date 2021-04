Foutje in Waals vaccinatiecentrum: twee mensen krijgen AstraZeneca na Pfizer-prik

De twee personen hadden zich dinsdag om 9 uur bij het centrum aangediend, hoewel ze voor hun tweede prik een afspraak in de namiddag geboekt hadden. “Het gaat om een samenloop van omstandigheden”, zegt Laurent Briou, directeur van WEX Marche-en-Famenne. “Deze twee zijn niet op het juiste moment aangekomen, hebben hun Pfizer-vaccinatiekaart niet voorgelegd en zijn in de AstraZeneca-vaccinatielijn gaan aanschuiven. Het incident deed zich voor op een dag waarop we afwisselden tussen de twee vaccins: AstraZeneca in de voormiddag en Pfizer in de namiddag.”

De WEX-directeur erkent dat de administratieve controle niet grondig genoeg is gebeurd. “We hadden strenger moeten zijn. De procedures zijn trouwens verscherpt na dit incident.”

De aan dit vaccinatiecentrum verbonden arts, dokter Delrée, wijst erop dat deze personen geen risico lopen. Het is echter niet uitgesloten dat ze nog eens uitgenodigd zullen worden, voor een derde prik. Ook de bevoegde Waalse overheidsdienst stelt de bevolking gerust dat zo’n mengeling van vaccins geen risico vormt.

Bij de universiteit van Oxford, die samenwerkte met AstraZeneca voor de ontwikkeling van het vaccin, loopt een onderzoek over de inwisselbaarheid van verschillende vaccins.