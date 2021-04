Een op drie te snel in Kerkstraat in Heusden-Zolder

Heusden-Zolder

De politie heeft donderdag snelheidscontroles gehouden in Heusden-Zolder. Opvallende vaststelling was dat de zes gecontroleerde vrachtwagens op de Beringersteenweg telkens te snel reden voorbij de radar. In totaal werden 1.135 bestuurders gecontroleerd, op 6 verschillende locaties tussen 6 en 14 uur. Zowat 14 procent reed te snel. 163 bestuurders krijgen een boete. In de Kerkstraat reed ruim 36 procent te snel. 56 bestuurders van de 153 gecontroleerde reden meer dan 60 km/u waar 50 is toegestaan. 3 bestuurders reden tussen de 91 en 96 km/u en flirtten zo met de onmiddellijke intrekking van hun rijbewijs. maw