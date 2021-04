Vrachtwagenbestuurder in Heusden-Zolder beboet voor drinken van koffie aan stuur

Heusden-Zolder

Bij verkeerscontroles in Heusden-Zolder hebben politiemensen woensdag een vrachtwagenbestuurder zien rijden die zijn oplegger niet onder controle had. De trucker bleek een kop koffie te drinken aan het stuur. Hij kreeg een boete.

Verder werd een pv opgesteld omdat een vrachtwagen met een container op het zebrapad stond geparkeerd in de Sint-Maartenlaan. Dertien bestuurders kregen een boete voor rijden met gsm in de hand. Een auto stond op het fietspad geparkeerd en een andere op het zebrapad. Die voertuigen werden geverbaliseerd. Nog een boete was er voor een bestuurder die naliet om zijn richtingaanwijzers te gebruiken aan een rotonde. maw