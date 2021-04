Opnieuw een Baskische zege in de Ronde van het Baskenland. Ion Izagirre (Astana) won de sprint van een kleine groep met banddikte voorsprong op Pello Bilbao. Brandon McNulty zat mee in de vlucht en neemt het geel over van Primoz Roglic. Quinten Hermans finishte knap als negende en eerste Belg.