In Duitsland zijn 24 apen ontsnapt uit een zoo in de deelstaat Baden-Württemberg, zo heeft de politie donderdag meegedeeld. Volgens de mededeling zijn bouwwerken in de zoo er mogelijk de oorzaak van dat de makaken konden ontkomen.