Nederland telt hoogste aantal besmettingen in een week

Na drie dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen afgelopen etmaal weer wat gedaald. Het aantal nieuwe besmettingen loopt wel weer op.

In totaal zijn nu 2.525 patiënten met Covid-19 opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 33 minder dan woensdag. Van deze mensen liggen er 798 op de intensive care, een stijging van 22 patiënten. Dat is het hoogste aantal sinds eind april vorig jaar. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1.727 coronapatiënten, 55 minder dan een dag eerder.

Tussen woensdag- en donderdagochtend zijn 7.833 positieve coronatesten geregistreerd in Nederland. Dat is het hoogste aantal sinds vorige week donderdag. Die dag noteerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ongeveer evenveel nieuwe besmettingen (7882).

Het aantal coronagevallen ligt een stuk hoger dan een etmaal eerder. Woensdag meldde het RIVM zo’n 6.400 gevallen. In de afgelopen zeven dagen kregen in Nederland 46.872 mensen na een test te horen dat ze het virus bij zich droegen. Dat zijn er gemiddeld 6.696 per dag.

Sterfgevallen

Het aantal aan het coronavirus gerelateerde sterfgevallen blijft relatief laag. Afgelopen etmaal werd het overlijden van 19 coronapatiënten gemeld aan het RIVM.

Sinds het begin van de uitbraak, ruim een jaar geleden, zijn in totaal ruim 1,3 miljoen Nederlanders positief getest. Het officiële dodental staat op 16.701, maar de werkelijke aantallen liggen hoger.

Prikpauze

Nederland verlengt de prikpauze met AstraZeneca met een dag. Ook vrijdag zullen er dus geen prikjes met dat vaccin toegediend krijgen. Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid heeft nog geen besluit genomen over hervatting van de inentingen met het AstraZeneca-vaccin. Het ministerie wacht op een spoedadvies van de Gezondheidsraad, dat waarschijnlijk donderdagavond komt. Het is dan te laat om nog contact op te nemen met alle mensen die vrijdag bij een priklocatie worden verwacht.