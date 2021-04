Uw foto op de Genkse spelersbus richting bekerfinale!

Er zal deze keer geen volksverhuis richting Brussel plaatsvinden voor de bekerfinale op 25 april. Maar geen nood, u kan er als KRC Genk-fan toch bij zijn die historische zondagavond in het Koning Boudewijn Stadion. Hoe? Wel, u kan mee rijden met de Genkse spelersbus richting Heizel. Niet letterlijk in de bus, op een zitje naast Bryan Heynen, Paul Onuachu of Théo Bongonda; maar er is wel een plaatsje voorzien voor uw foto op de buitenkant van de KRC-autocar. We bestickeren de blauw-witte spelersbus met alle Genk-fans die hun foto doorsturen.