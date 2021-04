Eindelijk minder besmettingen in Limburg: kentering of gevolg van vakantie?

Voor het eerst in meer dan een maand daalt het aantal besmettingen met het coronavirus in Limburg. Toch is dat volgens biostatisticus Geert Molenberghs geen reden tot euforie. “Het gevoel dat de kentering is ingezet, is het beste recept om de cijfers weer te laten stijgen.”

Tussen 29 maart en 4 april kregen in Limburg 2.202 mensen te horen dat ze besmet zijn met het coronavirus. Dat zijn er 50 minder dan een week eerder. Een klein verschil, maar wel belangrijk, want het is de eerste keer in meer dan een maand dat het aantal besmettingen in Limburg daalt. In andere Vlaamse provincies was die kentering al langer ingezet. “Limburg vaart al de hele coronacrisis een eigen koers, in goede en slechte zin”, zegt Molenberghs. “Tijdens de eerste golf werd de provincie zwaarder getroffen, in de tweede golf net minder. De laatste tijd lijkt Limburg het ook weer wat lastiger te hebben, onder andere door de druk vanuit Nederlands-Limburg.”

De daling is uiteraard goed nieuws, maar volgens Molenberghs nog geen reden tot euforie. “De incidentiegraad blijft hoog in Limburg: per 100.000 inwoners testten er de afgelopen twee weken 508 positief. Bovendien blijkt 8,2 procent van de geteste personen positief. Die positiviteitsratio blijft voorlopig stijgen, en dat is zorgwekkend. Mogelijk is het dalend aantal besmettingen dus eerder te wijten aan de vakantieperiode, waarin er traditioneel minder getest wordt. Maar dat zal de komende dagen moeten blijken.”

LEES OOK. “Positiviteitsratio in Limburg stijgt”: Geert Molenberghs geeft uitleg over coronacijfers

Weer op bezoek

En dus blijft voorzichtigheid geboden. “Als mensen het gevoel krijgen dat her ergste voorbij is, dan gaan ze weer op bezoek bij vrienden en familie. Dat is de basis voor een nieuwe opflakkering. Het gevoel dat de kentering is ingezet, is dus het beste recept om de cijfers weer te laten stijgen.” tj