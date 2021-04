Snikkende jongen (10) benadert grensagent: “Ik wist niet waar ik heen moest”

Een agent van de grenspatrouille in Rio Grande City in het Amerikaanse Texas heeft op 1 april een tienjarige jongen gevonden die alleen aan het wandelen was. Het kind was afkomstig uit Nicaragua en zou zijn achtergelaten door een groep migranten waarmee hij samen reisde. De agent nam hem mee naar een grenspatrouillecentrum waar hij de nodige verzorging kreeg.

Een boer zag de jongen en waarschuwde de grenspatrouille. Het kind reisde eerder in groep, zonder ouders. De anderen zouden hem hebben achtergelaten terwijl hij sliep. Hoe en waarom het kind de grens overstak en of hij zich expres heeft gescheiden van de groep, is nog onbekend. (fc)