Oudsbergen

‘Een koersjutter’, zo noemt Jaco Cuypers uit Oudsbergen zichzelf. Koers is voor hem meer dan de wedstrijd alleen. Tijdens en na de race speurt hij naar bidons of andere weggegooide wielerspullen om ze een plaats te geven in zijn verzameling. Opgeruimd staat netjes… in de garage van Jaco.