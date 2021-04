Lore Gillis: “Als wij een kans willen maken op de titel, zullen we uitgekookter moeten worden in . — © VDB

Zaterdag 18.30 uur: Tchalou Volley - LVL, zondag 16 uur: Michelbeke - LVL (Liga dames)

Volgende week zondag kennen we de nieuwe landskampioen in het vrouwenvolleybal. In de play-offs is Asterix Avo de absolute topfavoriet. Gent, LVL en Oudegem zijn de uitdagers. Limburg gaat dit weekend in beide landshelften op zoek naar een gunstige uitgangspositie.