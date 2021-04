Mitch Stahl, ook wel The Beard genoemd, verlaat Greenyard Maaseik na dit seizoen. — © Dick Demey

Greenyard Maaseik

Het geslaagde huwelijk tussen Greenyard Maaseik en middenman Mitchell Stahl eindigt al na één jaar. De sterke Amerikaan trekt na dit seizoen naar Stal Nysa in de Poolse topcompetitie. “Een volgende stap in mijn carrière”, knikt The Beard, die afscheid wil nemen van Maaseik met een titel.