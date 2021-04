Testprik van Somers in Bilzen gaat nog altijd de wereld rond als fake news

Twee maanden nadat Vlaams minister Bart Somers (Open Vld) zijn mouwen opstroopte voor een testprik - zonder vaccin of naald - in Bilzen wordt het filmpje van de oefenprik nog altijd druk gedeeld door antivaxers. “Zelfs de minister durft zich niet te laten vaccineren”, klinkt het. De VRT maakt er deze fact check over.

Op 1 februari trok minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers naar het vaccinatiecentrum van Bilzen voor een zogenaamde oefendag. Somers doorliep er het hele vaccinatieparcours, inclusief testprik, maar dan zonder naald of vaccin.

De testdag was bedoeld om kinderziekten uit de procedure te halen, maar wordt sindsdien gretig misbruikt door antivaxers van over de hele wereld. Die delen massaal het filmpje waar Somers de mouwen opstroopt voor een prik met een lege spuit. “Zelfs de Belgische minister van Volksgezondheid (sic.) durft zich niet te laten vaccineren”, luidt de valse claim, die onder meer via Facebook al duizenden keren werd gedeeld. En hoewel Somers via Twitter al liet weten dat het om een oefenprik ging en hij geduldig zijn vaccinatie-uitnodiging zal afwachten, wordt het filmpje ook vandaag nog gretig gedeeld als fake news op sociale media. rust