De das die gisteren door een man werd neergeknuppeld in Alken leeft nog, maar is er zeer ernstig aan toe. Het was een wandelaar die per toeval op het tafereel uitkwam en er een foto van nam en op facebook plaatste. De dader gaf zich vandaag zelf aan en wordt ondervraagd. Ondertussen doen ze er bij het Natuurhulpcentrum alles aan om de gewonde das in leven te houden.