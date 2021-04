ROYALS. Koningin Máxima deed een zelftest en “prins William moet koningin Elizabeth II opvolgen”

Triestig nieuws uit Groot-Brittannië. Prins Philip, de echtgenoot van koningin Elizabeth II, overleed vrijdag op 99-jarige leeftijd “vredevol” in Windsor Palace. De gezondheid van Prins Philip was al langer wankel. Hij werd de afgelopen weken meermaals opgenomen in verschillende Londense ziekenhuizen met hartproblemen. Wanneer de begrafenis zal plaatsvinden en wie er aanwezig zal zijn in tijden van corona is voorlopig niet bekend. De koningin en Philip waren maar liefst 73 jaar getrouwd.

Koningin Elizabeth II en haar echtgenoot prins Philip — © EPA-EFE

Ondanks het verdriet, zijn de Britten niet bang om hun voorkeur uit te spreken als het om hun koningshuis gaat. Wat blijkt? Ze zijn duidelijk fan van prins William. Uit een recente peiling van DeltaPoll blijkt dat maar liefst 47 procent van de deelnemers wil dat prins William, nu tweede in lijn voor de troonopvolging, zijn oma Elizabeth II opvolgt. Slechts 27 procent wil dat de officiële volgorde gerespecteerd wordt en dat eerst prins Charles op de troon komt.

Prins William — © AP

Met Harry, de jongere broer van William, gaat het ondertussen goed. Hij en zijn vrouw Meghan Markle verwachten niet alleen hun tweede kindje, ook hebben ze hun eerste Netflix-serie aangekondigd. De docureeks Heart of Invictus wordt gemaakt door Archewell Productions, de nieuwe stichting van het koppel, en zal het verhaal vertellen van enkele deelnemers van de zogenaamde Invictus Games, een internationaal multisportevenement voor militairen en oorlogsveteranen.

Ook de Nederlandse koningin Máxima ontsnapt niet aan een coronatest. De vrouw van koning Willem-Alexander vertelde tijdens een werkbezoek in Rotterdam dat ze een zelftest uitgevoerd had. Ze vond het naar eigen zeggen best gemakkelijk en begreep niet waarom heel wat mensen het een moeilijke procedure vinden.

© EPA-EFE

De coronapandemie heeft ook de agenda van de verschillende koningshuizen meer dan eens verstoord. In Denemarken verhuisden heel wat officiële gelegenheden naar digitale platformen: tot nu. Kroonprins Frederik Van Denemarken heeft zich voor het eerst sinds lang opnieuw gewaagd aan een officieel bezoek buiten de paleismuren. In hoofdstad Kopenhagen woonde hij de lancering van Elements of Al, een onlinecursus over kunstmatige intelligentie, bij.

Archiefbeeld kroonprins Frederik en Mary Donaldson — © EPA

Heuglijk nieuws uit Luxemburg: de derde zoon van groothertog Henri en groothertogin Maria-Teresa gaat opnieuw trouwen. De 34-jarige prins Louis van Luxemburg stapt voor de tweede keer in het huwelijksbootje, deze keer met Scarlett-Lauren Sirgue. De prins maakte in 2019 na dertien jaar een einde aan zijn huwelijk met Tessy Antony.