Een rode Jupiler drinken, vanaf 17 mei is dat mogelijk. Na de campagnes in 2014,2016 en 2018, komt Jupiler weer met een steunactie voor de Rode Duivels. Het hele land zal rood kleuren tijdens het EK en het bier van Jupiler ook. Een rode Jupiler met dezelfde smaak als de gewone, het kan. Het bier zal verkrijgbaar zijn in winkels en horeca, als die tegen dan open zijn.