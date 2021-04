Rennersvakbond CPA vraagt dan toch dat UCI regels over het weggooien van bidons aanpast

Renners kozen de voorbije dagen al massaal de kant van Michael Schär (34) na zijn uitsluiting in de Ronde van Vlaanderen. En nu heeft ook de omstreden rennersvakbond CPA gevraagd om de nieuwe regel rond het wegwerpen van bidons aan te passen.

De renners zijn niet tegen de nieuwe regelgeving die stelt dat je papiertjes of bidons enkel weggooit in een daartoe afgebakende zone. Maar vragen wel een kleine aanpassing: het weggooien van een bidon in een zone waar publiek staat om de bidon te recupereren, moet toegestaan zijn. Of op zijn minst moet de straf in verhouding staan tot de gepleegde feiten.

Ook renner Jan Bakelants liet zich gisteren daarover uit in Extra Time Koers. “Het zijn kwesties van gezond verstand. Elke normaal denkende voorzitter zegt: wacht even, wat we hier beslissen klopt niet. Onder het mom van ecologie wordt de kassa van de UCI gespijsd. Ik vind: stop dat geld van de boetes in een groen fonds voor herbossing of sociaal verantwoorde projecten. Dan wil ik gerust een zware boete betalen na het weggooien van een bidon. Maar niet voor de vlucht in businessclass van UCI-voorzitter David Lappartient.”