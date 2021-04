LIMPOP. Het verhaal achter ‘Verlaat Me Nooit’ van Salim Seghers: “Mijn eerste hit, dankzij de lieve zusterkes”

“De kapstok”, dat is de omschrijving die Jos Aerts, alias Salim Seghers, vaak gebruikt als hij het heeft over zijn grootste hit: Verlaat Me Nooit. Al bijna vijftig jaar wordt deze Vlaamse kraker meegezongen door jong en oud, maar dat succes kwam er niet vanzelf, want daar was wel wat goddelijke interventie voor nodig.

Je kan wel zeggen dat Verlaat Me Nooit de carrière heeft gemaakt van Salim Seghers, die zich in Peer en omstreken gewoon Jos Aerts laat noemen. Jos was jarenlang leraar en combineerde zijn job met een zangcarrière. Hij staat er nog steeds: als virussen hem geen stokken in de wielen steken, is Salim Seghers meerdere keren per week te vinden in rusthuizen, waar de bewoners maar wat graag met hem meezingen. Maar deze man uit Peer stond ook op de grotere podia, zoals die van Rimpelrock en het Schlagerfestival. Eén ding is zeker: waar hij ook komt, die ene song mag nooit ontbreken: Verlaat Me Nooit.

Limpop werd opgenomen en uitgezonden in de zomer van 2020.

Beluister jij onze podcast liever via jouw favoriete app? Je vindt de afleveringen onder andere op onderstaande platformen terug:

Wil je reageren? Dat kan via podcast@hetbelangvanlimburg.be.

kp