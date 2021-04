LIMPOP. Het verhaal achter ‘Rouge Ardent’ van Axelle Red: “In Hasselt was ik voor altijd Fabienneke geweest”

Rouge Ardent is niet de grootste hit van Axelle Red, maar als het aan de Hasseltse ligt, komt daar verandering in. “Ik wil Rouge Ardent opnieuw uitbrengen in Frankrijk”, zegt ze in onze podcastreeks Limpop.

In 2013, twintig jaar na haar debuutplaat Sans Plus Attendre, was het logisch geweest dat Axelle Red een verzamelalbum zou uitbrengen. Daarop zouden songs als Kennedy Boulevard, Elle Danse Seule, Sensualité en nog een handvol andere hits zeker niet hebben misstaan, maar in plaats van een best of bracht Axelle een nieuwe plaat uit die haar weer helemaal op de kaart zette. Wat de titelsong betreft: het is niet alleen de favoriet van Axelle, ook de luisteraars van Radio 1 verkozen Rouge Ardent tot het beste nummer van 2013.

Limpop werd opgenomen en uitgezonden in de zomer van 2020.

