LIMPOP. Het verhaal achter ‘De Dag Dat Het Zonlicht Niet Meer Scheen’: “Een rel van 20 jaar”

Antwerpen

De Dag Dat Het Zonlicht Niet Meer Scheen is niet alleen de succesvolste single van John Terra, het is ook een song van Arbeid Adelt!, de band van Marcel Vanthilt. Blijkbaar voldoende stof voor een misverstand dat maar liefst twintig jaar aansleepte. Je hoort er alles over in deel 3 van onze podcastreeks Limpop.