Max Verstappen krijgt waarschijnlijk belangrijke rol in seizoen 4 van Netflix-serie ‘Drive To Survive’

De producer van de Netflix serie ‘Drive to Survive,’ James Gay-Rees, laat doorschijnen dat hij een prominente rol voor Max Verstappen in gedachten heeft voor het vierde seizoen van de populaire serie.

Sinds vorige maand staat het derde seizoen van ‘Drive to Survive,’ waarin het wel en wee van het Formule 1-circus gevolgd wordt, op Netflix en meteen was de serie bij de meest gestreamde programma’s terug te vinden. Het seizoen 2020 was dan ook bijzonder en het F1-wereldje wordt op een meeslepende manier in beeld gebracht, je hoeft geen kenner te zijn om ervan te kunnen genieten.

Het team van Red Bull was vrij veel in beeld, mede omwille van het feit dat het zitje van Alex Albon een groot deel van het seizoen onder druk stond maar de rol van Max Verstappen was eerder beperkt. Hoewel hij al eens laten vallen heeft niet echt een grote fan te zijn is dat toch wel verrassend te noemen want de jonge Nederlander is de laatste jaren toch de grootste uitdager van Lewis Hamilton.

Dat heeft ook producer James Gay-Rees gezien en voor volgende seizoen wil hij daar verandering in brengen. Zeker omdat, als de lijn van Bahrein kan worden doorgetrokken, we misschien wel aan het begin van een spannend seizoen staan.

“Waar iedereen op hoopt is dat het echt tot een titanenstrijd komt tussen Mercedes en Red Bull,” vertelde Gay-Rees tijdens de podcast ‘In the Fastlane’.

“Red Bull probeert koel en kalm te blijven en zijn eigen kansen te benutten, maar verder zet iedereen in op een onderlinge strijd.”

“Sergio Perez kan het goed doen en hij reed een geweldige eerste race voor Red Bull, terwijl Max Verstappen bijna een droomstart maakte.

“Met mogelijk een felle strijd om de derde plaats tussen McLaren, Ferrari, misschien Aston Martin en nog een paar teams, kan het een heel goed seizoen worden.”

Gay-Rees kijkt ook al verder in de toekomst en kijkt vooral uit naar 2022, het seizoen waarin de regels helemaal op de schop gaan.

“Het wordt een ingewikkeld seizoen, met alle nieuwe reglementen die van kracht worden,” aldus de producent.

“Het scenario zal dus anders zijn, maar met die nieuwe, pittige auto‘s gaan we hier graag mee door.”

We mogen ons dus nog verheugen op meer ‘Drive to Survive’-kijkplezier na 2021.