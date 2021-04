LIVE. KRC Genk of STVV? Wie kroont zich tot ´de ploeg van Limburg’?

KRC Genk mag dan met anderhalf been in play-off 1 staan, het laatste loodje kan nog zwaar wegen. Blauw-wit kon zijn laatste drie competitiederby’s voor eigen publiek niet winnen. De bezoekers uit Sint-Truiden zijn gered, maar of er nog benzine in de tank zit om ook de supporters een kers op de taart te gunnen in de Limburgse derby, is maar de vraag. De decompressie zal groot zijn na de overwinning op Waasland-Beveren, terwijl Racing nog vol moet strijden voor play-off 1 en eveneens in de juiste flow zit. Krijgen we zondag (aftrap om 13u30) weer een derby vol spanning, strijd en sensatie? Volg de wedstrijd hier live!