Gaan we versoepelingen halen zoals gepland? Experts willen kijken naar cijfers, maar dat ziet politiek niet zitten

Wanneer kunnen we met een gerust gemoed weer versoepelen? Die oude discussie tussen politici en virologen steekt weer de kop op. De aangekondigde heropening van de scholen en de horeca zijn amper nog terug te draaien, maar als het van de experts afhangt kijken we naar de coronacijfers, niet naar data. De tijd tikt, want volgende week is er al een nieuw Overlegcomité.